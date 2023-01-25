На Ямале открыли новые центры для молодежи

Новые центры открыли при колледжах. Фото:"Ямал 1"

На Ямале в городах Салехард и Ноябрьск открыли два современных молодежных центра при колледжах. Такой же центр в перспективе должен появиться и в Новом Уренгое.

Каждый из таких центров оборудован лекториями с большими экранами, современной техникой и территориями для работы и отдыха. Внутренний дизайн объектов разрабатывали опытные специалисты при участии студентов. Об этом пишет портал «Ямал 1».

По словам губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, такие центры – хорошая инвестиция в будущее региона.