На Урале прокуратура обнаружила нарушения в деятельности гранитного карьера

Предприятием проведена инвентаризация стационарных источников выбросов вредных веществ и разработаны мероприятия по их уменьшению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения в деятельности АО «Северский гранитный карьер». Сотрудники ведомства обратились в суд с исковым заявлением о возложении на АО «Северский гранитный карьер» обязанности устранить их.

- АО «Северский гранитный карьер» допущены нарушения требований законодательства об охране атмосферного воздуха при эксплуатации 31 стационарного источника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Так, юрлицом не были установлены устройства для пылеулавливания и пылеподавления в местах погрузки горной массы и готовой продукции и не проведена инвентаризация выбросов в атмосферный воздух. Кроме того, не разработаны мероприятия по уменьшению выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях и не разработан проект санитарно-защитной зоны.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокурора. В итоге АО «Северский гранитный карьер» установлена санитарно-защитная зона на территории карьера по добыче строительного камня в поселке Северка, в местах перегрузки горной массы и готовой продукции установлена система пылеулавливания.

Также предприятием проведена инвентаризация стационарных источников выбросов вредных веществ и разработаны мероприятия по их уменьшению.

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