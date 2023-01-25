На станции Сидельниково тепловоз врезался в тупик

Фото: Уральская транспортная прокуратура

На станции Сидельниково Свердловской железной дороги вечером 24 января тепловоз врезался в тупик. Обстоятельства происшествия выясняет транспортная прокуратура.

- При проведении маневровых работ тепловозом 2ЭСБ-1288 осуществлен наезд на тупиковую призму, в результате чего произошел сход одной тележки, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Специалистами прокуратуры проводятся надзорные мероприятия по выяснению причин схода, по результатам которых будет дана оценка соблюдению работниками организации законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В ведомстве отметили, что движение поездов не приостанавливалось, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена.

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