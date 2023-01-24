Свердловчанка зарезала своего соседа из-за ссоры

За убийство соседа женщину осудили на восемь лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанку из села под Сысертью признали виновной в убийстве соседа. 39-летняя женщина с ножом напала на мужчину. Он умер на месте.

В сентябре 2022 года свердловчанка вместе с соседом выпивала у него в доме. У них завязалась ссора, после чего женщина покинула жилище знакомого и пошла к себе домой за ножом. Вернувшись к мужчине, она ударила мужчину в туловище несколько раз, из-за чего тот скончался.

- Супруга погибшего встревоженным голосом сообщила, что только что её мужу причинила ножевые ранения их соседка, после чего воткнула окровавленный нож в землю и ушла к себе домой. По данному сообщению на место событий незамедлительно выехали сыщики уголовного розыска, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователям СКР удалось узнать обстоятельства убийства, собрать и закрепить доказательства. На женщину завели уголовное дело. На суде ее приговорили к восьми годам исправительной колонии общего режима.

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