В больнице Екатеринбурга появился уникальный аппарат УЗИ

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В екатеринбургской Центральной городской клинической больнице установили уникальный аппарат УЗИ. Его приобрели за 13 миллионов рублей. Комплекс появился в отделении кардиологической реабилитации. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Полученная нами ультразвуковая диагностическая медицинская система уникальна. Она оснащена цифровой программируемой архитектурой и возможностью работы с высокой частотой кадров для проведения экспертных ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов, - рассказала заведующая отделением кардиореабилитации ЦГКБ №3 Ирина Бамбулевич.

Также благодаря цветному изображению на экране возможна четырехмерная реконструкция и визуализация сердца. Работа такого аппарата позволит раньше выявлять осложнения у пациентов. А это в свою очередь поможет спасти больше жизней.

Всего отделение ежегодно посещают больше 700 свердловчан из Екатеринбурга, Ирбита, Ревд и других городов. Там восстанавливают здоровье после перенесенного инфаркта миокарда, операций на сердце и сосудах.

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