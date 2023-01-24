Екатеринбурженка поборолась за место в финале на шоу «Кондитер»

Ксения из Екатеринбурга принесла необычный торт на федеральный канал. Фото: телеканал «Пятница!»

Екатеринбурженка приняла участие в шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница». На кастинг нового выпуска участники должны были принести торты и сладости, посвященные культуре Турции. Свердловчанка продемонстрировала судьям торт в виде сундука с сокровищами.

- В шоу кулинары-любители и профессиональные пекари соревнуются за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — один миллион рублей. В новом, седьмом сезоне, кондитеры будут готовить сладости разных стран — Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании и других, - отметили в пресс-службе телеканала.

36-летняя Ксения Кабанова из Екатеринбурга на пробу Ренату Агзамову принесла десерт с белковыми коржами, жареным миндалем и вишней. Внутри торта как сокровища положили турецкие сладости. Сама женщина не является профессиональным кондитером, она любитель. Свердловчанка работает на железной дороге.

Выпуск с участием Ксении из Екатеринбурга уже вышел в эфир. Шоу показали на телеканале «Пятница» в 19:00.

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