В Екатеринбурге осудили мошенника, обманывающего стариков по схеме «родственник пострадал в ДТП»

Мошенник отправился в колонию на один год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге осудили мошенника, который обманывал пенсионеров по схеме «родственник пострадал в ДТП». Вячеслав Овчинников выманил у двух пенсионеров в общей сумме 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В августе 2022 года мужчина нашел сообщника, который обзванивал стариков. Он просил пенсионеров передать деньги якобы для того, чтобы родственников не посадили в тюрьму. После этого Овчинников приезжал к обманутым старикам и забирал средства. Также обвиняемый вносил их на банковский счет.

- Обвиняемый и неизвестный заранее оговорили размер вознаграждения, причитающегося обвиняемому за выполнение последним его преступной роли, а именно 10% от суммы похищенных денежных средств. Соответственно, обвиняемый получил 50 тысяч рублей в качестве вознаграждения, - рассказали в ведомстве.

Овчинников на суде признал свою вину. Однако деньги потерпевшим не возместил. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима.

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