В Екатеринбурге открылся новый центр художественной и эстетической гимнастики

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга открылся новый центр художественной и эстетической гимнастики, который должен стать одной из основных площадок к подготовке Международного фестиваля университетского спорта.

После соревнований он станет местом, где будут соревноваться воспитанницы областной спортивной школы по художественной гимнастике

- Это не просто спортивный комплекс. Это центр притяжения творческой молодежи, новая точка роста спортивной славы Урала. Знаю, как наши спортсмены и их тренеры ждали открытия Центра. И вот этот день наступил, - заметил на открытии Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, теперь Екатеринбург сможет принимать международные соревнования. А уже в феврале в центре начнутся тренировки.

- Талантливые гимнастки, прошедшие отбор, смогут тренироваться здесь бесплатно. Для этого создаются 380 бюджетных мест. Кстати, центр станет крупнейшим в стране. Площадь здания почти 23 тысячи квадратных метров, - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.