Свердловчанина приговорили к 6,5 годам лишения свободы за покушение на убийство коллеги

За покушение на убийство мужчине дали 6,5 лет колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ирбитский районный суд приговорил 25-летнего местного жителя к 6,5 годам лишения свободы. Мужчина попытался убить свою коллегу. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Нападение свердловчанин совершил в июле 2022 года. Пьяный мужчина планировал убить женщину, к которой испытывал личную неприязнь на работе. Он думал, что по инициативе коллеге его уволят.

- Осужденный 6 июля 2022 года около восьми часов звонил заведующей и просил выходной, поскольку распивал спиртное, на что ему ответили, что он может забирать трудовую книжку. С 6 по 11 июля 2022 года мужчина на работу не выходил. Подумав, что его уволили по просьбе потерпевшей, с которой ранее были на работе напряженные отношения, он решил совершить ее убийство, хотя фактически вопрос об увольнении свердловчанина не рассматривался, - рассказали в ведомстве.

Мужчина проследил до дома жертвы и нанес ей не менее одного удара в шею ножом и не менее восьми руками. Однако потерпевшую удалось спасти благодаря помощи медиков.

Свердловчанин признал свою вину лишь частично. Он утверждает, что не планировал убивать коллегу. Но обвинителем были представлены неоспоримые доказательства. Поэтому мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

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