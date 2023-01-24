Пассажиры успели заснять инцидент с Airbus A321 на посадочной полосе в Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из самолета «Уральских авиалиний» прямо во время взлета стало вытекать топливо. Пассажиры успели заснять инцидент с Airbus A321 на посадочной полосе в Сочи, по их словам, все произошло 17 января.

По данным Telegram-канала «Авиаторщина», лайнер должен был отправиться в Москву.

- О разливе авиакеросина пилоты узнали от диспетчера. Экипаж тут же прекратил движение и выключил двигатели. На борту находилось 204 пассажира и семь членов экипажа. Самолет отбуксировали на удаленную стоянку, куда прибыл расчет службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, - рассказали очевидцы.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили «КП-Екатеринбург», что в настоящее время неисправности самолета устранены и он выполняет свои рейсы по расписанию.