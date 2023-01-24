Пять предприятий до 22 сентября оснастят оборудованием для обнаружения беспилотников
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Атомные объекты в Свердловской области защитят от дронов. Информация об этом содержится в распоряжении, которое подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации Свердловской области, взаимодействуя с Росгвардией до 3 марта должен быть определен состав технических средств для оборудования ядерно опасных отходов для обнаружения беспилотников над атомными объектами.
- В соответствии с определенным составом технических средств принять до 22 сентября 2023 года меры по оборудованию этими средствами, - указано в распоряжении губернатора.
Оснастят оборудованием для обнаружения беспилотников Белоярскую атомную станцию, «Уральский электрохимический комбинат», «Институт реакторных материалов», «Уральский электромеханический завод» и комбинат «Электрохимприбор».
Проконтролировать исполнение распоряжения должен заместитель губернатора Азат Салихов.
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