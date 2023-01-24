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НовостиОбщество24 января 2023 10:34

Атомные объекты в Свердловской области защитят от дронов

Распоряжение об этом подписал губернатор
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Пять предприятий до 22 сентября оснастят оборудованием для обнаружения беспилотников

Пять предприятий до 22 сентября оснастят оборудованием для обнаружения беспилотников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Атомные объекты в Свердловской области защитят от дронов. Информация об этом содержится в распоряжении, которое подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации Свердловской области, взаимодействуя с Росгвардией до 3 марта должен быть определен состав технических средств для оборудования ядерно опасных отходов для обнаружения беспилотников над атомными объектами.

- В соответствии с определенным составом технических средств принять до 22 сентября 2023 года меры по оборудованию этими средствами, - указано в распоряжении губернатора.

Оснастят оборудованием для обнаружения беспилотников Белоярскую атомную станцию, «Уральский электрохимический комбинат», «Институт реакторных материалов», «Уральский электромеханический завод» и комбинат «Электрохимприбор».

Проконтролировать исполнение распоряжения должен заместитель губернатора Азат Салихов.

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