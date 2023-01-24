В городе на Ямале из-за снега сломалась теплая остановка

В Губкинском работает 21 теплая остановка
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жители города Губкинский на Ямале пожаловались на поломку одной из теплых остановок. По словам горожан, из-за снегопада сломались двери на остановочном комплексе «Школа искусств». Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».
На жалобы жителей отреагировали в администрации Губкинского. Здесь заявили, что поломку подрядчик устранил в самые короткие сроки. Во время проверки выяснилось, что поломка произошла из-за того, что в дверной проем попал снег.
Отметим, что в Губкинском установлена 21 теплая остановка.