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НовостиОбщество24 января 2023 8:40

В городе на Ямале из-за снега сломалась теплая остановка

Поломку оперативно устранили
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Губкинском работает 21 теплая остановка

В Губкинском работает 21 теплая остановка

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители города Губкинский на Ямале пожаловались на поломку одной из теплых остановок. По словам горожан, из-за снегопада сломались двери на остановочном комплексе «Школа искусств». Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

На жалобы жителей отреагировали в администрации Губкинского. Здесь заявили, что поломку подрядчик устранил в самые короткие сроки. Во время проверки выяснилось, что поломка произошла из-за того, что в дверной проем попал снег.

Отметим, что в Губкинском установлена 21 теплая остановка.