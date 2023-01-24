В Каменске-Уральском 139 домов подключат к газовым сетям

Газ к частным домам в поселке Чкалова подведут в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Чкалова Каменска-Уральского с 1 ноября 2023 года отключат теплоснабжение в 139 частных домах. Отопление частных домов по привычной схеме не выгодно ни собственникам, ни ресурсоснабжающей компании. Об этом пишет портал KU66.RU.

Дело в том, что в домах не установлены счетчики для системы отопления. Если установить приборы учета, то суммы в квитанциях будут очень большими.

В прошлом году по этому вопросу провели собрание, на котором постановили подключить дома к газу, после чего собственникам компенсируют расходы в размере 100 тысяч рублей. Сети можно будет подвести по программе социальной догазификации.