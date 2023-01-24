В колонию на севере Свердловской области передали посылку с телефонами

В ИК пришла посылка с запрещенными вещами Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 января в исправительную колонию №62 в городе Ивдель поступила посылка для одного из заключенных. В ней нашли полсотни сим-карт, четыре зарядных устройства и три телефона. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН Свердловской области сообщает ИА «Уральский меридиан».

Запрещенные вещи в посылке заметили во время проверки сотрудники контрольно-следовой полосы, после чего они были изъяты. По инциденту сейчас проводится проверка.

Напомним, что перед Новым годом у ограждения ИК-54 в Новой Ляле мужчина попытался перекинуть на территорию исправительного учреждения несколько мобильных телефонов при помощи пневмопушек, но был задержан.