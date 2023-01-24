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НовостиПроисшествия24 января 2023 7:41

В колонию на севере Свердловской области передали посылку с телефонами

Запрещенные вещи успели перехватить силовики
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В ИК пришла посылка с запрещенными вещами

В ИК пришла посылка с запрещенными вещами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 января в исправительную колонию №62 в городе Ивдель поступила посылка для одного из заключенных. В ней нашли полсотни сим-карт, четыре зарядных устройства и три телефона. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН Свердловской области сообщает ИА «Уральский меридиан».

Запрещенные вещи в посылке заметили во время проверки сотрудники контрольно-следовой полосы, после чего они были изъяты. По инциденту сейчас проводится проверка.

Напомним, что перед Новым годом у ограждения ИК-54 в Новой Ляле мужчина попытался перекинуть на территорию исправительного учреждения несколько мобильных телефонов при помощи пневмопушек, но был задержан.