В Екатеринбурге из-за аварии на трубопроводе в четырех зданиях отключили воду

Сотрудники «Водоканала» приступили к аварийно-восстановительным работам Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше утром 24 января произошла коммунальная авария. Из-за нее затопило улица Индустрии от проспекта Космонавтов до Новаторов. Кроме того, административное здание, детский сад и два жилых дома временно остались без холодной воды.

- В 7:20 на Новаторов, 19 произошла авария на трубопроводе диаметром 200мм, необходима раскопка. Без ХВС: Новаторов ,15(административное здание), 17, 19 (жилые пятиэтажки), Коммунистическая 12 (детский сад), - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУП «Водоканал».

Также там отметили, что к горожанам, которые остались без холодной воды, уже отправили автоцистерну. Сотрудники «Водоканала» тем временем приступили к аварийно-восстановительным работам, а коммунальщики к уборке последствий излива.

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