Деньги с переработанных крышек потратили на психологические консультации

Многим детям требуется несколько консультаций специалиста, чтобы решить свою проблему. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году уральцы собрали 5 тонн пластиковых крышечек для повторной переработки в рамках социально-экологического проекта «Полезные крышки». На вырученные деньги общественники оплатили консультации психологов для детей-сирот, пострадавших от насилия и жестокого обращения, сообщает пресс-служба «Дорогами добра».

В 2022 году к проекту «Дорогами добра» присоединились 77 организаций и 36 частных благотворителей. За год общими силами удалось собрать 5 тонн пластиковых крышек.

- Собранные крышки сотрудники общественной организации «Дорогами добра сдают в переработку в организацию «Araneo». В целом за год компания смогла переработать 3,5 тысяч тонн крышек, от нас было принято и переработано 5 тонн, - рассказали в пресс-службе.

По словам гендиректора компании Константина Романова, еще 5 лет назад этого рынка вторсырья не было. Крышки как отходы хранили на полигонах ТБО. На сегодняшний день они стали очень востребованным сырьем.

- Это сырье использует подавляющее большинство тех производств, которые работают на пластмассе. В УрФО мы выступаем катализатором того, чтобы это все не закапывали на полигонах, а все-таки превращали в какую-то готовую продукцию. В год мы перерабатываем примерно 250-300 тонн сырья, поэтому покупка пластиковых крышечек у некоммерческих организаций – это чисто социальный проект, - пояснил Константин Романов.

Из пластика компания создавала овощную сетку, а вырученные деньги от сдачи сырья шли на консультации для детей-сирот, которые пострадали от жестокого обращения в кровной семье или детском доме. Таким ребятам помощь профессиональных психологов необходима, чтобы вернуться к нормальной жизни. Находят детей и подростков, пострадавших от насилия, среди тех, кто уже взят под опеку или усыновлен.

- На те деньги, что мы выручили с «Полезных крышек», а это чуть больше 60 тысяч рублей, удалось провести 40 консультаций. Многим детям недостаточно одной встречи с психологом, поэтому некоторые ребята ходят серийно, чтобы победить свои проблемы, пережить то, что с ними случилось, - рассказывают представители «Дорогами добра».