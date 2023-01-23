22 ученых из Свердловской области получат премии от губернатора

Евгений Куйвашев вручит премии молодым ученым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев передаст молодым ученым премии за их заслуги. Всего деньги получат 22 человека в возрасте до 35 лет в различных номинациях. Конкурс прошел в рамках национального проекта «Наука и университеты». За свой вклад в развитие науки победители получат по 200 тысяч рублей.

- За несколько лет суммарно выплачено премий на сумму свыше 51,5 миллиона рублей. Большая часть поддержанных проектов уже нашли свое практическое применение. От этих инновационных решений во многом зависит технологический суверенитет нашей страны, снижение зависимости от импорта и рост экономики региона, – отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Всего на конкурс поступило 88 работ от вузов и институтов области. Больше всего работ пришло от Уральского федерального университета. От него было отправлено 23 работы.

Конкурс проводится в области уже 19 лет, за это время поддержку получили 349 молодых ученых. Дипломы победителям последнего состязания вручат уже 9 февраля в УрФУ.

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