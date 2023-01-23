Свердловская лаборатория нашла в привезенной курятине сальмонеллы

Мясо птицы из Пермского края оказалось опасным Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора нашла в курятине, привезенной из Пермского края, сальмонеллу. Исследовательские пробы показали, что в тушках курицы второго сорта оказались патогенные микроорганизмы.

- Обсеменение продукта сальмонеллами может произойти при нарушении санитарно-гигиенических норм и правил на любой стадии производства, хранения и перемещения продукции. Сальмонеллы являются возбудителями кишечной инфекции — сальмонеллеза, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Микроорганизмы устойчивы к антибиотикам и дезинфекции. Они способны выжить даже в условиях сильных холодов. Сальмонеллы способны размножаться в мясе птицы до года. Уничтожить их возможно только при кипячении и ультрафиолетовом излучении.

Сведения об опасной курятине передали в Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, которое направило пробу на исследования.

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