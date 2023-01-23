В Екатеринбурге полицейские поймали парня, который обокрал продуктовый на 8,5 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали молодого человека, который вынес из магазина в Пионерском продуктов на 8,5 тысяч рублей и сбежал. 26-летний парень обокрал торговую точку еще в ноябре прошлого года, но выйти на его след удалось только накануне.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал магазина и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника. В результате сыщикам удалось установить личность подозреваемого и задержать, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Как оказалось, злоумышленник уже имел проблемы с законом и был судим за кражу и грабеж. По предварительным данным, он успел продать свою добычу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Его проверяют на причастность к иным аналогичным преступлениям.

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