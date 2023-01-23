Свердловчане задолжали за газ почти 266 миллионов рублей

Долг свердловчан за газ стал больше на 11 процентов Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Свердловской области задолжали за газ почти 266 миллионов рублей. Это на 11% больше, чем было в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Группы компаний «ГАЗЭКС».

Самыми злостными неплательщиками стали жители Первоуральска, Сысерти, Арамиля, Красноуфимска, Полевского и Ревды. Они не оплатили 110 миллионов рублей. А меньше всех оказались должны свердловчане из Серова, Краснотурьинска, Карпинска и Волчанска. Их долг составил 21,5 миллиона рублей.

За 2022 год компания направила почти 10 тысяч уведомлений абонентам, которые отказались платить за услуги и успели накопить долгов больше чем на 54 миллиона рублей. Также пришлось отключить от газа больше 800 пользователей.

- Некоторые должники после получения уведомления оперативно оплачивают задолженность, чтобы избежать отключение ресурса. Мы всегда стараемся идти навстречу потребителям и приостанавливаем подачу газа только в крайнем случае, когда меры воздействия на недобросовестных абонентов не привели к результату, - отметил начальник управления по работе с потребителями АО «ГАЗЭКС» Павел Сорокин.