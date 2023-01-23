Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле начались обсуждения проекта реконструкции «Старого Демидовского завода». Планируется, что изменения коснутся как самого предприятия, так и территории вокруг него. Мэр города выразил уверенность, что идею получится реализовать благодаря совместным усилиям.

- Убежден, что промышленное сердце Нижнего Тагила, созданное в 18-19 веке, послужит основой роста в 21 столетии. Проект станет драйвером Нижнего Тагила на несколько десятилетий вперед. В 2023 году муниципалитет приступит к ремонту этого знакового объекта, - отметил Владислав Пинаев.

Основной же этап работ запланирован на 2024–2025 годы. На создание концепта выделено 12 миллионов рублей. План разработают крупные фирмы из столицы и Санкт-Петербурга.