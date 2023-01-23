Глава Екатеринбурга утвердил список выставок на 2023 год

Большая часть мероприятий пройдет в «Екатеринбург-Экспо» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список выставочных мероприятий на 2023 год. Всего при поддержке администрации их пройдет больше 20. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Большая часть выставок пройдет на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». За весну и осень текущего года там пройдет не меньше 11 мероприятий. В апреле пройдет выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования Build Ural. А в сентябре там же состоятся выставка «Мебель & Деревообработка Урал» и Beauty Show Ural 2023.

Выставки будут проходить и на других площадках. Например, весной в Деловом выставочном центре пройдет международная туристская выставка «Лето-2023», а на базе Уральского центра развития дизайна проведут образовательная выставка-форум SMART EXPO-Ural.

- Таким образом, в 2023 году муниципалитет продолжит курс на укрепление за столицей Урала статуса крупного центра деловых коммуникаций, - пояснили в администрации.

В октябре также пройдет еще шесть выставок, посвященных туризму, гастрономии и науке в «Екатеринбург-Экспо».