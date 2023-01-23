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НовостиОбщество23 января 2023 13:16

Больницам Свердловской области выделят больше миллиарда на закупку нового оборудования

Современная техника приходит не только в областные клиники, но и в больницы первого уровня
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В 2023 году в Свердловской области больницам выделят 1,2 миллиарда рублей на закупку нового оборудования. Оснащение современной техникой проходит в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

- Сегодня не только областные клиники, межмуниципальные медицинские центры, но и больницы первого уровня активно оснащаются «тяжелым» оборудованием: рентгенологическими, маммографическими, эндоскопическими установками, - отмечает министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Например, врачи в Артемовской ЦРБ обследуют пациентов на новом эндоскопическом оборудовании в специализированном блоке.

- Высокоточная аппаратура позволяет увидеть новообразования на ранних стадиях. С помощью этих систем уже проведено 148 процедур видеоколоноскопии, - рассказывает главный врач больницы Андрей Карташов.

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