В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда разыскивают пропавшую 83-летнюю пенсионерку

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают пропавшую 83-летнюю Надежду Симонову. Последний раз женщину видели 23 января в Чкаловском районе уральской столицы.

- Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, седые волосы. Нуждается в медицинской помощи, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения пенсионерка была одета в свитер синего цвета с белым узором, серые брюки и черные сапоги. С собой у нее была палка для скандинавской ходьбы.

- Розыском пропавшей занимается отдел полиции №12. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефонам: 8(343)356-42-12 либо 102 (02), уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

Также любые данные о пенсионерке можно сообщить координатору поиска по имени Игорь по номеру 89623165542.

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