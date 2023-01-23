В Нижнем Тагиле неопытный водитель устроил аварию, в которой пострадал человек

Известно, что ДТП произошло днем 22 января на улице Садоводов. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле 37-летний мужчина за рулем легковушки ГАЗ устроил аварию, в которой пострадал 62-летний пенсионер. Известно, что ДТП произошло днем 22 января на улице Садоводов.

По предварительным данным, виновник происшествия не справился с управлением, из-за чего и влетел в Lada Kalina, в которой сидел 35-летний уралец с пассажиром.

- В результате ДТП травмировался пассажир автомобиля «Лада Калина», с места ДТП доставлен в медицинское учреждение с предварительным диагнозом: перелом бедра, - сообщили «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что владелец ГАЗ получил водительские права меньше двух лет назад, только за минувший год его 13 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

- В основном нарушения связаны с превышением скоростного режима. Водители освидетельствованы, трезвы. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, установлены очевидцы, проведен осмотр места происшествия, - добавили в госавтоинспекции.