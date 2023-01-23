Все раскопки на улицах Нижнего Тагила возьмут под жесткий контроль

Раскопки на улицах Нижнего Тагила возьмут под контроль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все земельные работы на улицах Нижнего Тагила возьмут под жесткий контроль. Информация о раскопках появится в общем доступе. Речь идет о выданные на работы разрешениях, и соблюдении сроков работ. Об этом пишет издание tagil.life.

В 2022 году администрация города выдала 727 разрешений на земляные работы. Работы на 138 объектах по итогам года работы так и не были завершены. Если работы не закончены до наступления холодов, то подрядчик должен засыпать участок песков и щебнем, а летом восстановить асфальт, газоны, бордюры и тротуар.

При помощи приложения для контроля земляных работ ситуация на улицах должна улучшиться.