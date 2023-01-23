Жителям Свердловской области сохранили ночной тариф на электроэнергию

Свердловчанам сохранили ночной тариф на электричество Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области следом за публикацией документа об отмене ночного тарифа, введенного на Среднем Урале в декабре 2011 года, опубликовала постановление об установлении тарифов на электроэнергию на 2023 год, в котором ночной тариф сохранен. Однако в выходные и праздничные дни скидка на электроэнергию предоставляться в рамках ночного тарифа не будет.

- Установить на 2023 год тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области согласно приложению, - говорится в документе.

В самом приложении указаны следующие цифры:

1. Одноставочный тариф 5,15 рублей/кВт.ч.

2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

- дневная зона (пиковая и полупиковая) 6,01 рублей/кВт.ч.

- ночная зона 2,86 рублей/кВт.ч.

3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

- пиковая зона 6,43 рублей/кВт.ч.

- полупиковая зона 4,77 рублей/кВт.ч.

- ночная зона 2,86 рублей/кВт.ч.

- Свердловская область до настоящего момента оставалась единственным регионом в России, где при расчетах с населением за электрическую энергию в выходные и праздничные дни круглосуточно действовал тариф ночной зоны. Постановление 211-ПК отменено по причине признания его незаконным Приказом ФАС России от 28.12.2022 года. Принятый документ приводит порядок определения объемов электроэнергии в дневной и ночной зонах суток в соответствие с действующим законодательством, — сообщили «КП-Екатеринбург» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что в конце декабря 2022 года Федеральная антимонопольная служба отменила повышение тарифа на электроэнергию в Свердловской области сразу на 35%.