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НовостиНедвижимость23 января 2023 8:25

Жителям Свердловской области сохранили ночной тариф на электроэнергию

Региональная энергетическая комиссия опубликовала новое постановление
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Свердловчанам сохранили ночной тариф на электричество

Свердловчанам сохранили ночной тариф на электричество

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области следом за публикацией документа об отмене ночного тарифа, введенного на Среднем Урале в декабре 2011 года, опубликовала постановление об установлении тарифов на электроэнергию на 2023 год, в котором ночной тариф сохранен. Однако в выходные и праздничные дни скидка на электроэнергию предоставляться в рамках ночного тарифа не будет.

- Установить на 2023 год тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области согласно приложению, - говорится в документе.

В самом приложении указаны следующие цифры:

1. Одноставочный тариф 5,15 рублей/кВт.ч.

2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

- дневная зона (пиковая и полупиковая) 6,01 рублей/кВт.ч.

- ночная зона 2,86 рублей/кВт.ч.

3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

- пиковая зона 6,43 рублей/кВт.ч.

- полупиковая зона 4,77 рублей/кВт.ч.

- ночная зона 2,86 рублей/кВт.ч.

- Свердловская область до настоящего момента оставалась единственным регионом в России, где при расчетах с населением за электрическую энергию в выходные и праздничные дни круглосуточно действовал тариф ночной зоны. Постановление 211-ПК отменено по причине признания его незаконным Приказом ФАС России от 28.12.2022 года. Принятый документ приводит порядок определения объемов электроэнергии в дневной и ночной зонах суток в соответствие с действующим законодательством, — сообщили «КП-Екатеринбург» в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что в конце декабря 2022 года Федеральная антимонопольная служба отменила повышение тарифа на электроэнергию в Свердловской области сразу на 35%.