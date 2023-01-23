В Екатеринбурге родственники погибшей в ДТП пенсионерки взыскали 300 тысяч рублей с виновников аварии

ДТП произошло два года назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виновник ДТП в Екатеринбурге, в котором погибла пенсионерка, заплатит денежную компенсацию семье погибшей и отправится на семь лет за решетку. Такую же компенсацию заплатит и другой участник аварии.

Страшная авария случилась еще 11 мая 2021 года на перекрестке с улицей Мамина-Сибиряка. Водитель машины SEAT León находился под действием наркотиков и выехал на красный сигнал светофора.

Водитель столкнулся с Toyota Camry, из-за чего его автомобиль SEAT León наехал сразу на нескольких пешеходов: пенсионерку 1941 года рождения, одного мальчика, одного мужчину и двух женщин. В результате ДТП пенсионерка скончалась.

- Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновнику ДТП наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Родственница погибшей пенсионерки обратилась в Верх-Исетский районный суд с исковым заявлением к обоим водителям автомобилей о взыскании компенсации морального вреда, - уточняют в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В итоге, Верх-Исетский суд Екатеринбурга на основании заключения прокурора удовлетворил исковые требования заявительницы, взыскав компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей солидарно с обоих водителей.