Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 января 2023 13:20

Улицы Нижнего Тагила завалили лошадиными фекалиями

Коммерсанты в поисках прибыли плюют на установленные нормы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Лошадей в Тагиле выводят в самый центр города. Фото: издание TagilCity.ru

Лошадей в Тагиле выводят в самый центр города. Фото: издание TagilCity.ru

Жители Нижнего Тагила жалуются на лошадиный навоз, которым усыпаны улицы города. Горожане говорят, что в Тагиле действует запрет на катание на лошадях за деньги, но его коммерсанты нарушают в угоду прибыли.

По данным издания TagilCity.ru, на этой неделе лошадей для катания детей вывели в самый центр Нижнего Тагила – на проспект Строителей, который оказался завалей навозом.

Очевидцы говорят, что лошади в центре появились во время работы Ледового городка. Сейчас детей здесь продолжают катать верхом.

На лошадиный навоз пожаловались изданию и горожане, проживающие вблизи Пихтовых гор. Проблема не раз обсуждалась в городской администрации, но вопрос до сих пор не решен.