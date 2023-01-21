В Ревде простились с погибшим в спецоперации молодым десантником

Максим Качерин погиб 5 января. Фото: страница Татьяны Клепиковой в ВК

В городе Ревда Свердловской области 20 января простились с 27-летним Максимом Качериным, который 5 января погиб в ходе спецоперации на Украине. Его похоронили на Аллее Славы.

- О потерях говорить всегда тяжело, но необходимо – в дань вечной памяти о героях. Максим Евгеньевич Качерин погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Он с честью и достоинством исполнил свой долг военнослужащего, защищая мирных граждан, - рассказывает глава Городского округа Ревда Татьяна Клепикова.

Десантник служил с 2017 года, до участия в спецоперации он выезжал в командировку по контракту в Сирию.