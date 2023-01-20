Спустя семь лет жизни в аварийном доме свердловчанин получил благоустроенную квартиру

Ключи от нового жилья передадут жителю Североуральска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свердловчанин из Североуральска получил благоустроенную квартиру спустя семь лет жизни в аварийном здании. Сменить жилье мужчине помогли сотрудники местной прокуратуры.

В декабре 2015 года многоквартирный дом, в котором проживал свердловчанин признали аварийным и подлежащим сносу. А в сентябре 2020 года здание было исключено из реестра муниципального имущества, поскольку его снесли.

- В апреле 2021 года администрацией муниципалитета заявитель был признан малоимущим и поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального жилищного фонда, - рассказали в ведомстве.

Однако новое жилье мужчине не предоставили. Поэтому прокуратура была вынуждена обратиться в суд с иском к администрации, дабы тому передали квартиру.

- Североуральский городской суд исковые требования прокуратуры удовлетворил. В настоящее время решение суда по иску прокурора исполнено – заявителю на текущей неделе вручены ключи от благоустроенной квартиры в Североуральске, - добавили в пресс-службе свердловской прокуратуры.