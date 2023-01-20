Жителя Ирбита обвиняют в убийстве двух своих знакомых

Свердловчанину грозит пожизненное заключение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Ирбита обвиняют в двойном убийстве. По версии следствия, 63-летний свердловчанин напал на двоих своих знакомых во время распития алкоголя. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

В начале января 2023 года обвиняемый был в гостях у своего 59-летнего знакомого, там же находился еще один мужчина 50 лет. Вместе они выпивали. Однако в процессе мужчины поссорились

- Одного своего оппонента обвиняемый задушил руками. Когда первый потерпевший уже перестал подавать признаки жизни, второй стал провоцировать обвиняемого на то, чтобы он взял нож и «добил» задушенного мужчину. Фигуранту не понравилось, что ему указывают, что необходимо делать, поэтому свою агрессию он мгновенно переключил на «советчика» и, вооружившись ножом, нанес ему удар в область груди, - рассказали в Следственном комитете.

Обе жертвы умерли в квартире. После своего нападения свердловчанин вышел на улицу и рассказал о произошедшем первому попавшемуся прохожему. Так информация о преступлении была передана в полицию.

На данный момент обвиняемый находится под стражей. Ведется следствие. А также назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Свердловчанину может грозить пожизненное заключение.