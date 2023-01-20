У жителя Серова в гараже нашли почти 2 килограмма конопли

Теперь 36-летнему свердловчанину грозит реальный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителя Серова в гараже нашли почти два килограмма наркотиков. На данный момент полиция города завела на мужчину уголовное дело и передала его в суд. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Информация о хранении наркотиков поступила сотрудникам полиции еще в сентябре 2022 года. Они находились в одном из гаражей на улице Февральской Революции. Его владельцем оказался 36-летний свердловчанин.

- В ходе осмотра помещения гаража в присутствии понятых полицейские изъяли два пакета с высушенными растениями, а также электронные весы и металлическую тарелку, с помощью которых хозяин наркорастений взвешивал и делил их порционно, - говорится в сообщении.

После исследования стало ясно, что в пакетах хранилась высушенная конопля. Всего мужчина хранил больше 1,8 килограммов растения.