В Ревде мужчину осудили за использование фальшивых купюр

Было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде осудили 37-летнего мужчину из Богдановича, который пользовался фальшивыми купюрами. Во время разбирательства выяснилось, что в июле 2021 года уралец приобрел у неизвестного не менее четырех поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей.

- Понимая, что это незаконно, он все же решил воспользоваться фальшивкой. Он перевоз поддельные банковские билеты от места их приобретения до места постоянного проживания. А через два дня приобрел велосипед стоимостью 18 тысяч, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также он купил детали для компьютера, заплатив пять тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», по решению суда мужчина получил 2,5 года принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработка.