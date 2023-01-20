Более 2,5 тыс. новогодних посылок по системе «от вокзала к вокзалу» отправили и получили жители уральских городов

Фото из архива РЖД

В декабре 2022 года количество небольших посылок, отправленных и полученных через вокзалы СвЖД, составило 2,6 тыс., что в 2 раза больше, чем в ноябре того же года.

В декабре пользователи чаще, чем обычно, отправляли готовые подарочные наборы, мягкие игрушки, книги, картины и постеры, интерьерные украшения, малогабаритную цифровую и бытовую технику. Всего в 2022 году через вокзалы СвЖД было отправлено и получено порядка 24 тыс. небольших посылок, конвертов и бандеролей (+15% к январю-декабрю 2021 года).

На СвЖД услуга предоставляется на 25 больших и пригородных вокзалах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов, Первоуральск, Дружинино, Камышлов, Пермь-2, Кунгур, Чусовская, Верещагино, Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковская, Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Геологическая, Верхнекондинская, Приобье. В целом по стране сервис охватывает более 340 крупнейших вокзалов.

Посылки отправляют ближайшим пассажирским поездом: доставка занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения. Пункты приема-выдачи корреспонденции расположены в помещениях дежурного помощника начальника вокзала или в залах повышенной комфортности. Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимают круглосуточно.

Оформление занимает несколько минут, для этого нужно предъявить паспорт. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. После этого он ее взвешивает и упаковывает в специальную тару. Стоимость отправки рассчитывается, исходя из веса и дальности пересылки. К примеру, доставка груза до 1 кг из Екатеринбурга в Тюмень обойдется в 650 рублей, в Москву – 950 рублей. При оформлении отправителю сразу сообщают время и порядок выдачи грузобагажа на другом вокзале.

К отправке запрещены оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, а также деньги, ценные бумаги, ювелирные и табачные изделия, лекарства.