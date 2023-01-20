В Екатеринбурге появится новый район на 64 тысячи человек

Проект рассчитан на поэтапную застройку до 2035 года. Фото: проектная документация

В Екатеринбурге появится новый район, в котором будет проживать 64 тысячи человек. Он появится напротив микрорайона «Солнечный» на южной окраине уральской столице.

Проектные документы о жилой застройке опубликовала администрация Екатеринбурга. Инвестор готов вложить средства в застройку в границах улицы Лучистая – ЕКАД – Полевской тракт. Общая площадь территории, которую застроят жильем, составляет два миллиона квадратных метров.

Сейчас компания «Реконструкция» согласовывает градостроительную документацию, в которой указано, что дома возведут на бывших землях сельскохозяйственного назначения. Строить дома здесь будут поэтапно до 2035 года. Сначала застроят пустырь по улице Лучистой, где появятся дома 9, 12 и 24 этажей.

Всего же в новом районе возведут 1,93 миллиона «квадратов» жилья, 5 школ и 11 детских садов. Также здесь появятся поликлиника, парк, спорткомплекс, торговый центр и другие объекты.