В Нижнем Тагиле в 2023 году планируют открыть новый участок шоссе

Участок шоссе могут открыть в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в 2023 году могут открыть новый участок Черноисточинского шоссе на Гальянке. Речь идет о недостроенном участке в районе Муринских прудов. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Работы для комфортного передвижения пешеходов в районе новой жилой застройки ведутся с 2017 года. Но так и не были завершены из-за расторжения договора с подрядчиком.

Сейчас мэрия Нижнего Тагила вносит изменения в документацию в соответствии с проектом, который прошел государственную экспертизу. По поручению главы города Владислава Пинаева, контракт должен быть заключен в мае, а работы на участке Черноисточинского шоссе завершены до конца этого года.