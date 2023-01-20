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НовостиНедвижимость20 января 2023 7:19

В Нижнем Тагиле в 2023 году планируют открыть новый участок шоссе

Улицу на Гальянке реконструируют шестой год
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Участок шоссе могут открыть в 2023 году

Участок шоссе могут открыть в 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в 2023 году могут открыть новый участок Черноисточинского шоссе на Гальянке. Речь идет о недостроенном участке в районе Муринских прудов. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Работы для комфортного передвижения пешеходов в районе новой жилой застройки ведутся с 2017 года. Но так и не были завершены из-за расторжения договора с подрядчиком.

Сейчас мэрия Нижнего Тагила вносит изменения в документацию в соответствии с проектом, который прошел государственную экспертизу. По поручению главы города Владислава Пинаева, контракт должен быть заключен в мае, а работы на участке Черноисточинского шоссе завершены до конца этого года.