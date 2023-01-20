Уралец погиб на 24-м году жизни. Фото: Администрация Красноуфимского округа

В деревне Марийский Усть-Маш Свердловской области простились с 23-летним Олегом Филипповым. Уралец погиб 10 декабря 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине.

- Во время траурного митинга высказать слова поддержки родным и близким, почтить память воина прибыли представители военного комиссариата, воинской части, администрации округа, общественных организаций, - сообщили в администрации Красноуфимского округа.

Односельчане простились с добровольцем. Фото: Администрация Красноуфимского округа

По словам знакомых, Олег Филиппов был учителем физкультуры. В профессию он пошел по стопам отца.

- Это мой односельчанин. Сын преподавателя физкультуры в нашей школе. Его отец умер пять лет назад. Пошел по стопам отца и тоже преподавал в школе физкультуру. На специальную военную операцию ушел добровольцем. Достойный сын, уважаемого человека в Красноуфимском районе, - рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый Олега Филиппова.