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НовостиОбщество20 января 2023 6:35

На Уктусе устроят массовый спуск с фонариками

Мероприятие пройдет вечером 20 января
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мероприятие каждый год проводится в Екатеринбурге

Мероприятие каждый год проводится в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 20 января в 22 часа на горе Уктус состоится традиционный ежегодный массовый спуск с фонариками. Акция «Светящаяся гора» пройдет на горнолыжном комплексе «Уктус». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

С 21 до 22 часов для всех участников мероприятия с фонариком подъемник будет работать бесплатно. Организаторы отмечают, что фонарик должен быть налобным, ручным, либо нагрудным, телефон за фонарик не считается. Их можно приобрести в кассе проката.

Сбор участников на вершине склона с 21:30. Здесь участников угостят горячим чаем. В 22 часа на склоне выключат весь свет, после чего начнется массовый спуск.