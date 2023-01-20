На Уктусе устроят массовый спуск с фонариками

Мероприятие каждый год проводится в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 20 января в 22 часа на горе Уктус состоится традиционный ежегодный массовый спуск с фонариками. Акция «Светящаяся гора» пройдет на горнолыжном комплексе «Уктус». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

С 21 до 22 часов для всех участников мероприятия с фонариком подъемник будет работать бесплатно. Организаторы отмечают, что фонарик должен быть налобным, ручным, либо нагрудным, телефон за фонарик не считается. Их можно приобрести в кассе проката.

Сбор участников на вершине склона с 21:30. Здесь участников угостят горячим чаем. В 22 часа на склоне выключат весь свет, после чего начнется массовый спуск.