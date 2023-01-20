ВТБ: средний чек ипотеки в Свердловской области за год вырос на четверть

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Средний чек одной сделки на конец года составил 3,7 млн рублей, увеличившись почти на четверть по отношению к началу января.

По льготным госпрограммам заемщики ВТБ на Среднем Урале получили около 7 млрд рублей. Порядка трети всех сделок приходится на «Ипотеку с господдержкой» - по ней ВТБ предоставил жителям региона 3,9 млрд рублей. Более 3 млрд рублей в прошлом году составили объемы выдач «Семейной ипотеки». С декабря ВТБ начал принимать заявки по этой госпрограмме на обновленных условиях – теперь льготные кредиты доступны для семей с двумя детьми в возрасте до 18 лет. Самым активным периодом в ипотечном кредитовании стал март - в этом месяце заемщики банка в Свердловской области оформили ипотеку на 2,7 млрд рублей. Объемы жилищного кредитования к концу года восстановились почти до пиковых значений.

«В течение года мы наблюдали разнонаправленные тенденции на рынке жилищного кредитования. К декабрю спрос на ипотеку практически вернулся к наиболее высоким показателям, которые мы фиксировали в начале весны – объем наших выдач в последний месяц года составил 2,6 млрд рублей, - отмечает управляющий директор по ипотеке ВТБ в Свердловской области Алина Буслова. – Устойчивым трендом стал и рост популярности новостроек, обусловленный прежде всего поддержкой этого сегмента за счет госпрограмм. С января прошлого года доля сделок со строящимся жильем в общем объеме наших ипотечных сделок выросла почти на 10 процентных пунктов и сейчас составляет около 40%. Еще 54% приходится на готовые объекты, оставшийся объем - на сделки по рефинансированию».

По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки совокупно выдали более 4,8 трлн рублей по ипотечным кредитам. Это второй результат в истории рынка, за исключением 2021 года, когда объем продаж достиг 5,7 трлн рублей.