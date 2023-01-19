В Екатеринбурге студентам провели экскурсию по центру кинологической службы

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге студентам лесотехнического университета провели экскурсию по центру кинологической службы и рассказали, в каких условиях содержатся четвероногие сотрудники.

По словам специалистов, в работе с питомцем главным фактором является доверие, из-за чего кинологам разрешают брать собак на домашнее содержание.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

- К слову в центре для собак созданы все необходимые условия, начиная от питания, которое готовится на специальной кухне, заканчивая ветеринарным обслуживанием. Занимаются сотрудники и разведением щенков, при этом на территории центра существует даже настоящий собачий «родильный дом», - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Кроме того, учащиеся смогли посмотреть специальный транспорт для перевозки служебных собак. Известно, что на территории центра воспитываются порядка 100 собак разных пород

- В завершении экскурсии самый добрый и мохнатый служебный пес по кличке «Дозор» разрешил желающим немного потискать себя, - добавили в полиции.