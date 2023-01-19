В Верхней Салде осудили двух мужчин и женщину, присвоивших 18 квартир местных жителей

Злоумышленники действовали с 2010 по 2020 годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде осудили двух мужчин и женщину, которые присвоили 18 квартир местных жителей. Во время разбирательства выяснилось, что злоумышленники действовали с 2010 по 2020 годы, ущерб от их действий составил почти пять миллионов рублей.

- Злоумышленники выбирали граждан, которые имели долги за коммунальные услуги, вели асоциальный образ жизни, путем обмана переоформляли их жилье на подставных лиц и в последующем распоряжались недвижимостью по своему усмотрению, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению районного суда, один преступников получил 15 лет колонии строгого режима со штрафом 1,2 миллиона рублей, второй – 13 лет лишения свободы на общем режиме, а женщина отделалась условным сроком на три года.