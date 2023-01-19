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НовостиПроисшествия19 января 2023 9:47

В Тюмени накрыли цех по производству паленого спирта

Стражи порядка изъяли больше семи тысяч литров спирта
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Нелегальный алкоголь изъяли

Нелегальный алкоголь изъяли

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тюмени полицейские накрыли производство паленого алкоголя в подпольном цехе в промзоне на Старотобольском тракте. На объекте стражи порядка обнаружили оборудование для производства спирта, цистерны и канистры. Также здесь есть пшеница для создания спирта.

По данным портала ugra-news.ru, из цеха изъяли больше семи тысяч литров контрафактной жидкости, крепостью 95,6%.

Задержаны четверо подозреваемых, двоим установили запрет определенных действий, еще двоим вынесли обязательства о явке.