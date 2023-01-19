В Нефтеюганске ввели систему сортировки мусора

В Нефтеюганске мусор сортируют по-новому Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в нескольких районах Нефтеюганска ввели сортировку мусора на две фракции. Теперь горожане отдельно выбрасывают сухие и влажные отходы. Такую информацию передает телеканал ugra-tv.ru.

Полгода назад в городе открыли межмуниципальный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. В конце года во дворах многоквартирных домов установили синие контейнеры для сухих отходов и серые – для влажных. Жильцы теперь сортируют мусор по пакетам.

По мнению экологов, такое разделение мусора позволит сократить количество свалок, а также вторично использовать часть фракций. Также это позволит экономить электроэнергию.

При этом, часть жителей продолжают выбрасывать весь мусор в одну кучу. Специалисты уверены, что нужно время для адаптации к новой системе сбора ТКО.