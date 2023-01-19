Военнослужащие ЦВО проверили готовность к ликвидации бандформирований

Условия тренировки максимально приблизили к реальным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа провели учения по ликвидации вооруженного бандформирования на Среднем Урале. Мероприятия прошли на одном из военных полигонов Свердловской области. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

После проведения разведки и получения информации о времени и маршруте передвижения условного противника, принято решение о его ликвидации. После этого военнослужащие, вооруженные оборудованными для бесшумной стрельбы винтовками, отправились в назначенный район, передвигаясь пешком снайперскими парами и на БТР 82А.

Снайперы на месте оборудовали основные и ложные позиции, после чего условный противник был сбит с намеченной цели, после чего уничтожен.

Также на месте отработана первая помощь «раненному» военнослужащему и его эвакуация в медицинское учреждение.

- Пристальное внимание при осуществлении практических действий уделялось скорости и слаженности действий снайперов, владению стрелковым оружием, специальными средствами и военной техникой, – рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

В тренировке приняли участие 100 военнослужащих, 10 единиц специальной и военной техники. Условия тренировки максимально приблизили к реальным.