У «Страны Девелопмент» забронировали каждую вторую квартиру из показанных на новогодних праздниках

Фото: Евгений Шульц

Так по итогам новогодних праздников 2023 года с 2 по 8 января количество броней превысила аналогичный показатель прошлого года на 25%, составив 127 штук. За неделю выходных менеджеры по продажам провели более 280 показов квартир в Екатеринбурге, Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге. Каждая вторая была забронирована: часть клиентов приступили к оформлению документов, кто-то сейчас продает старую квартиру и планирует вырученные деньги использовать как первоначальный взнос, другие взяли паузу подумать.

Наибольшим спросом, как и прежде, пользуются квартиры формата «евродвушка» и «евротрешка». Стоит отметить, что среди целей покупки превалирует недвижимость для собственного проживания. Самый часто используемый инструмент для покупки квартир также не меняется – большинство клиентов пользуются ипотечным кредитованием.

Источник: ГК "Страна Девелопмент"

«Страна Девелопмент» входит в топ-25 застройщиков России по объему ввода жилья. Сейчас застройщик возводит более 430 тыс. кв.метров. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

Источник: ГК "Страна Девелопмент"

Сейчас в Екатеринбурге «Страна» предлагает квартиры в новом современном ЖК «Сибирский сад». Комплекс возводится в восточной части города, на Сибирском тракте. Он объединил все самые главные запросы на комфортную жизнь: разнообразные планировки, закрытые дворы, паркинг, смарт-технологии. На территории самого ЖК предусмотрены места под строительство детского сада и школы, а на первых этажах домов откроются кафе, пекарни, магазины и салоны. Выбрать подходящую квартиру можно на сайте застройщика ekb.strana.com.

Реклама СЗ «Городок» LjN8Kazzr