Губернатор Свердловской области поручил расширить список льготников для газификации

Размер компенсации планируют увеличить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил расширить список льготников по проекту социальной газификации. В списке получателей льгот помимо сельских врачей и учителей будут и работники социальной сферы и культуры, сообщают в Департаменте информационной политики региона.

Мэрам поручено разработать дорожные карты по подключению каждого дома. Важно в каждом случае точно понимать, как и на какие средства люди смогут установить у себя всё необходимое оборудование для присоединения к газу, уточняют в ДИПе. Размер компенсации будет увеличен.

- Нижний предел компенсаций – это 100 тысяч, но нужно смотреть достаток семьи, социальное положение и индивидуально принимать решение о субсидировании до 250 тысяч рублей, – заявил Евгений Куйвашев.

Программа по социальной газификации, объявленная президентом России, включает газа к участку заявителя бесплатно. По графику, в Свердловской области до 2028 года необходимо создать техническую возможность для догазификации 92 тысяч домов. Из них для 71 тысячи домовладений такая возможность должна быть обеспечена уже до 2024 года.