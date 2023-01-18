В лесах под Нижним Тагилом снесут незаконно построенные дома

Незаконно установленные в лесничествах строения снесут Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под Нижним Тагилом в лесничествах нашли самовольные строения. Их нахождение незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Местные жители построили в лесу деревянные постройки. А именно - дом, баню и беседку. В общей сложности строения заняли шесть соток Нижнетуринского участкового лесничества.

Также в Висимском участковом лесничестве нашли постройку на 24 квадратных метра. Частное строение находится на территории заповедника федерального значения.

Природоохранная прокуратура направила иск в два суда Нижнего Тагила о возложении на министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, а два лесничества по сносу возведенных строений. Также из лесов должны вывезти строительный мусор.

- Фактическое устранение нарушений лесного законодательства находится на контроле природоохранной прокуратуры, - отметили в ведомстве.