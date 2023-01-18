Уральские ученые придумали новый способ получения экологически чистого топлива

Ученые из УрФУ придумали как создавать экологичное топливо экономичнее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые из Екатеринбурга придумали как по-новому получать экологически чистое топливо – биоэтанол. Сотрудники УрФУ используют при создании сбросное тепло ТЭС и ТЭЦ и пресноводные водоросли.

Создание такого способа позволит снизить количество вредных выбросов. А также станет экономичнее производство энергии.

- В результате повышения температуры воды в водоемах-накопителях происходит неконтролируемое, бурное разрастание водорослей, начинается цветение воды, ухудшается ее качество. По результатам проведенных опытов мы предлагаем использовать водоросли — ряску, элодею и другие — как биофильтр для очистки воды, поглощения растворенных в ней углекислоты и других химических соединений, а также частиц золы, - рассказала руководитель исследований Марина Волкова.

Опыты ученых показали, что некоторые водоросли способны поглощать цинк, магний, железо, алюминий, кремний и в особенности свинец. В конкретных случаях уровень свинца снижался в десять раз. После этого растения росли гораздо быстрее.