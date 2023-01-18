В Екатеринбурге осудили таксиста, зарезавшего своего коллегу

Мужчина был задержан 23 августа прошлого года и заключен под стражу. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге осудили таксиста Игоря Дудина, который зарезал своего коллегу Павла Шумкова и скрывался от следствия больше трех лет. Во время разбирательства выяснилось, что инцидент произошел 30 января 2019 года.

В тот злополучный день Шумков и Дудин собрались в квартире общего знакомого на улице Карасьевской. Повод для ссоры оказался более чем неожиданным.

- Дудин рассказал коллегам, как одолжил родственнику 50 тысяч рублей, - объясняет старший следователь СК Никита Проказов. – Но деньги он получил не в срок и стал требовать еще и проценты по займу. В ответ на это Шумков высказал мысль, что с члена семьи можно было и не брать лишних денег. Дудину это не понравилось, и он ударил обидчика кухонным ножом в грудь.

- Мужчина был задержан 23 августа прошлого года и заключен под стражу. Несмотря на то, что свою вину подсудимый признал лишь частично, тем не менее, следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в криминальной биографии Дудина уже были такие преступления, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.